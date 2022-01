Mazzola: “Il Napoli è la vera anti-Inter. E’ la squadra che sta giocando meglio”

Sandro Mazzola, leggenda nerazzurra, ha rilasciato un’intervista al Mattino in cui ha parlato della lotta scudetto e del Napoli.

Su chi vincerà il campionato: “La sfera di cristallo ancora non ce l’ho. Al momento ci sono tante incertezze e a me questa incertezza piace, perché c’ è equilibrio. Detto questo, però, l’Inter è sicuramente messa meglio”.

E le altre? “Pochi dubbi: il Napoli mi sembra l’unica vera anti-Inter”.

Come mai? “È la squadra che sta giocando meglio e se giochi meglio è più probabile che tu faccia più punti delle altre. Per me gli azzurri hanno tutte le carte in regola per dare fastidio all’Inter ma a patto che riescano a mantenere la concentrazione fino alla fine, soprattutto nelle partite chiave”.

