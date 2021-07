Mazzola: “Insigne sa fare tutto, sono sempre stato un suo fan.”

Durante un’intervista rilasciata a Il Mattino Sandro Mazzola parla delle grandi qualità del numero 10 dell’Italia Lorenzo Insigne.

Al quotidiano l’ex calciatore dell’Inter e della Nazionale parlando di Insigne ha detto: “Ora come ora altri 10 meglio di lui non ce ne sono. Se ti danno la numero 10 della Nazionale vuol dire tutto da noi in Italia, personalmente sono sempre stato un fan di Lorenzo. È uno che va a prendere la palla, dribbla,lancia, sa fare un pó di tutto.”

Mazzola ha poi parlato del gol di Insigne contro il Belgio: ” Quel tiro a giro non è stato affatto banale, quel tiro devi saperlo fare e se ci riesci per il portiere è una balla fregatura.”

