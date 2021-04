Mazzola: “Sarebbe un errore per il Napoli lasciar andare Gattuso”

A Radio Marte, durante “Marte Sport Live”, è intervenuto Sandro Mazzola, ex giocatore, che ha parlato di Gattuso e del Napoli.

A seguire il suo intervento:

“Quando entravamo in campo io guardavo Maradona e non riuscivo a muovermi. Picchi? Il vero comandante, il capitano. Quando qualcuno non giocava bene lui gli stava sempre dietro. Ti convinceva a giocare bene. Gattuso? Sarebbe un errore per il Napoli lasciarlo andare. Lo vedo da come parla con i giocatori, li convince. Ci pensi bene il Napoli a mandarlo via.”

