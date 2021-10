Mazzola: “Scudetto? Sarà lotta tra le milanesi e il Napoli. Osimhen mi piace molto”

Sandro Mazzola, ex calciatore dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal.

La leggenda nerazzurra ha parlato della corsa Scudetto, esprimendo anche un suo parere su Victor Osimhen, attaccante del Napoli: “La lotta Scudetto, a mio parere, sarà un affare tra Napoli, Inter e Milan. Se non dovesse vincere l’Inter, mi farebbe molto piacere se toccasse agli azzurri, e tiferei per loro. Italia-Spagna? Quando ho sentito i fischi all’inno spagnolo ho cambiato canale per qualche minuto. Osimhen? Mi piace molto, è un attaccante si sacrifica molto e dimostra sempre di avere tantissima voglia”

Comments

comments