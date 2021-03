Mazzoleni e Napoli, una storia di errori che ancora continua

L’ultimo capitolo di una storia di errori che Mazzoleni ha commesso incrociando il Napoli (in campo o al Var) è avvenuto ieri sera.

Nella partita di ieri sera Mazzoleni era in sala Var e sono ben due gli episodi che stanno continuando a far discutere. Il primo è il gol di Insigne per fuorigioco millimetrico, rivisto al Var dopo che l’arbitro aveva lasciato correre dato che era quasi impercettibile; il secondo episodio è in occasione del rigore su Politano, contatto che l’arbitro Marini non ha giudicato falloso con Mazzoleni, in sala Var, che non ha richiamato l’arbitro giudicando anche lui il contatto non falloso.

Ma gli incroci tra il Napoli e Mazzoleni hanno lasciato sempre enormi strascichi di polemiche, soprattutto dopo quella fatidica partita di Supercoppa Italiana del 2012. Partendo dal rigore dato alla Juventus che permette ai bianconeri di pareggiare 2 a 2, arrivando all’espulsione prima di Pandev e poi di Zuniga. Le due espulsioni, tra l’altro, sono arrivate negli ultimi 10 minuti dei tempi regolamentari.

Napoli lasciato in 9 e che nei tempi supplementari perde per 4 a 2; per protesta, il club azzurro decise di disertare la premiazione. Mazzoleni poi è stato protagonista in negativo anche nel famoso Inter-Napoli del 2018, dove Koulibaly fu espulso dopo l’applauso ironico rivolto al pubblico di San Siro per i cori razzisti.

In quell’occasione l’arbitro Mazzoleni doveva interrompere il gioco, dato che ci fu il secondo avvertimento dello speaker ed il pubblico ha rincarato con i cori razzisti per una terza volta. Interruzione che non ci fu, Kalidou applaudì ironicamente verso il pubblico e l’arbitro gli mostrò il cartellino rosso. Sul finire della partita, tra l’altro, anche Insigne fu espulso.

Errori e polemiche sempre presenti quando si incrociano Mazzoleni ed il Napoli

Insomma, quando Napoli e Mazzoleni si incrociano non può mai andar bene per gli azzurri. A raccontarlo sono gli episodi più importanti che sono successi in questi anni, tra campo e sala Var. L’ultimo capitolo della storia è proprio quello che si è visto ieri sera in Sassuolo-Napoli.

