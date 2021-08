Mbappè: “Per vincere non devi cenare con i tuoi compagni, in Francia non è il miglior campionato del mondo”

L’attaccante del PSG Kylian Mbappè, che sembra voglia trasferirsi al Real Madrid, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’Equipe.

“Nella periferia parigina ci sono campi da calcio ovunque, la gente qui vive per il calcio. Fin da piccolissimo sono sempre stato negli spogliatoi, ad ascoltare discorsi tattici e punti di vista diversi, perché il calcio è fatto di punti di vista diversi.

Sono un attaccante moderno che può giocare ovunque.

Il PSG non è un gruppo di amici, proprio come il fornaio che non va d’accordo con tutti i fornai. Non devi cenare con i tuoi compagni tutte le sere per vincere.

Essere una star è uno status, ma non mi rende una persona migliore degli altri. Ci vuole molta organizzazione anche solo per uscire a fare una passeggiata. La Francia non è il miglior campionato del mondo, ma ho sempre sentito la responsabilità, da giocatore emblematico, di far crescere il campionato”.

