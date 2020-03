Kylian Mbappè in questi giorni non si è allenato con il PSG a causa di problemi di salute, tant’è che si è sottoposto al test per il Coronavirus.

Poco fa sono arrivati gli esiti dei test effettuati, risultati negativi. Nonostante la negatività del test, risulterà difficile vedere il giocatore aiutare la squadra nella rimonta contro il Borussia Dortmund.

fonte: gianlucadimarzio.com

Comments

comments