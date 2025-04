Mc Tominay:”Volevo Napoli e ho fatto bene, qui sono felice. Ora scudetto”.

Scott McTominay ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport di cui vi proponiamo uno stralcio

Napoli?



Ne avevo sentito parlare durante gli Europei e c’è stata immediata attrazione.

Mi sono informato bene sul progetto, sulla squadra, sull’allenatore. E il ds Manna ha avuto una grande influenza su di me, aiutandomi.

E’ venuto a casa mia a Manchester, mi ha spiegato la cultura, la storia del club, della maglia, di Napoli, dello stadio, il mito di Maradona, il cibo incredibile. Qui sono molto contento”.

Scudetto?



Certo che ci credo. Dobbiamo pensare che possiamo vincere ogni partita. Abbiamo lavorato duramente per essere dove ci troviamo ora.

E credo che qualcosa di spettacolare possa ancora succedere. Non dobbiamo farci prendere dal panico. Possiamo finire veramente bene”.

Conte?



Ha una energia pazzesca, non è mai calmo o “lento”, ed è una cosa buona perché trasmette sempre molta carica.



Per noi calciatori è molto importante perché anche in campo ci dà la forza di credere in noi stessi così tanto da poterci far fare qualsiasi cosa senza limiti. Dà molta sicurezza ai giocatori”.

“I suoi allenamenti?

Molto duri, anche mentalmente.

Ma nel calcio e nella vita non raggiungi nulla senza lavorare duramente, io provengo da una famiglia di lavoratori e per me il lavorare duro rappresenta la base dei miei valori.



Non penso mai di non dare il mio massimo, voglio sempre essere al top. Ogni volta che vado in campo do tutto perché è così che sono stato educato.



Ed è lo stesso modo in cui Conte conduce gli allenamenti o si approccia alle partite, e io lo condivido.

A volte è complicato, ma devi mostrarti mentalmente in grado di gestire certi momenti.

Lui tira fuori il meglio da tutti, non si vincono quattro campionati per caso. C’è una ragione dietro ai suoi successi, ha lavorato nel tempo molto bene anche come coach.



Io voglio essere parte della sua storia e di quella del Napoli e spero di poter dimostrare la nostra forza anche nei prossimi anni”.

