McTominay: “Abbiamo iniziato come abbiamo finito? Si, ce lo eravamo detto nella pre-season…”

Nel post-partita di Sassuolo-Napoli, il centrocampista azzurro Scott McTominay è intervenuto ai microfoni di Dazn

“Abbiamo iniziato come abbiamo finito? Si, l’avevamo già detto nella pre-season di continuare con la stessa testa contro una squadra che non era facile. Oggi erano importanti i tre punti, l’unica cosa che conta”.

Siete sempre insieme con Kevin, gli hai dato consigli sull’Italia? “Rimanere umili, sono io che devo ricevere consigli da lui e non lui da me. E’ un onore averlo in squadra con me”.

Soprannome anche per Kevin? “C’è ancora tempo, ci sono tanti nickname”.

