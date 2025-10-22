McTominay: “Dobbiamo lasciarci subito alle spalle la delusione della sconfitta con il PSV e concentrarci su come migliorare per la prossima”

Scott McTominay, centrocampista del Napoli, è intervenuto ai canali ufficiali dell’Uefa per commentare la sconfitta del Napoli in Champions sul campo del Psv

“Dobbiamo imparare a difendere meglio, soprattutto quando restiamo in dieci uomini, dimostrando più solidità rispetto a quanto abbiamo fatto negli ultimi dieci o quindici minuti di gara. Nel calcio c’è sempre un’altra partita che arriva subito dopo, quindi dobbiamo lasciarci alle spalle le emozioni e la delusione di questa serata e concentrarci su come migliorare. I due gol subìti nel primo tempo sono stati davvero particolari: nel giro di pochi istanti ci siamo trovati sotto 2-1, e fino a quel momento stavamo giocando abbastanza bene. Ma questo fa parte del gioco, può succedere.

E’ una stagione lunga e dobbiamo mantenere la calma. Non possiamo perdere la testa o lasciarci prendere da troppi pensieri. Serve pensare partita dopo partita, come ho sempre detto nel corso della mia carriera. Non è andata come speravamo, affatto. Ma c’è già un nuovo impegno alle porte, e il nostro obiettivo deve essere quello di crescere e migliorare”.

