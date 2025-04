McTominay il braveheart napoletano.

Scott McTominay, 28 anni, ex giocatore del Manchester United ora al Napoli, si apre in un’intervista con entusiasmo e sincerità per Athletic e New York Times

Parla della sua vita in Italia, della passione per il cibo locale – in particolare dei pomodori campani, che considera una rivelazione rispetto a quelli insipidi provati in patria – e della sua esperienza calcistica.

Riflette sul suo periodo al Manchester United, dove si sentiva “mal interpretato” nel ruolo:

le sue qualità erano nell’attaccare l’area e segnare, ma spesso veniva schierato come mediano difensivo o addirittura difensore centrale.

Nonostante le difficoltà, come l’arrivo di grandi nomi (Pogba, Eriksen, Casemiro) che lo relegavano in panchina, non porta rancore e vede il suo percorso con equilibrio.

A Napoli, sotto la guida di Antonio Conte, si sente finalmente apprezzato per ciò che è:

un leader e un giocatore d’attacco in mezzo al campo.

Ha abbracciato la cultura italiana, imparando la lingua e integrandosi nella città, tanto da guadagnarsi un murales e il soprannome “Braveheart”.

Difende la Serie A dalle critiche, sottolineandone la difficoltà fisica e tattica.

Dopo nove mesi, McTominay non sembra di passaggio: Napoli è diventata casa, e lui appare in pace con sé stesso, godendosi il momento.

