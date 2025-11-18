Nazionali

McTominay vince la sfida fratricida con Hojlund

Pubblicato il

McTominay segna uno splendido gol in rovesciata all’inizio del match contro la Danimarca dí Hojlund che va anche lui in gol

La Scozia vincerà per 4-2 e si qualifica, playoff per i danesi

Hojlund esce al minuto 82 per affaticamento ma le sue condizioni non destano troppe preoccupazioni.

 

