McTominay:”A Napoli emozioni mai provate prima” E svela il suo sogno

Scott McTominay è stato ospite del TG1:
“Film Scudetto?
E’ stato bellissimo ed incredibile, ho ancora la pelle d’oca per la partita contro il Cagliari e lo Scudetto.
Ho vissuto emozioni mai provate prima.
La mia vita è rimasta la stessa anche se Napoli è diversa da altri posti del mondo. Qui le persone sono pazze per il calcio.
Conte?
E’ un allenatore incredibile, ci aiuta a dare sempre il massimo.
La nostra forza è lo spirito e il coraggio.
Esordio in Champions?
La nostra squadra è forte, ma contro il Manchester City in 10 contro 11 è troppo difficile.(ride, ndr)
Lotta Scudetto?
E’ presto per dire chi è la più forte, se si pensa al futuro si perde troppo la concentrazione.
Il mio prossimo sogno?
Non posso dirlo ancora, ma sarebbe bello parlare di un altro film l’anno prossimo”.