McTominay:”Che gioia vincere la Supercoppa! Dobbiamo sempre pensare in grande”.

Scott McTominay ha parlato ai microfoni di Thmanyah dopo la vittoria della Supercoppa.

Dall’entusiasmo per la vittoria all’impegno per il futuro e le differenze tra Manchester e Napoli

“Abbiamo giocato davvero bene, creato tante occasioni e forse avremmo potuto segnare anche di più. Poi David Neres ha tirato fuori una giocata straordinaria”.

Sul nuovo sistema

: “Nel 3-4-2-1 ho cambiato qualcosa. Prima ero più avanzato, adesso riesco ad arrivare in corsa dentro l’area avversaria. Le occasioni non mancano: per me è fondamentale restare concentrato e dare sempre il massimo.

Sono davvero felice di aver vinto la Supercoppa. È un successo importante che ci dà ancora più fiducia”.

Guardando al futuro europeo, McTominay non nasconde l’ambizione:

“In Champions League vogliamo fare il meglio possibile. Le aspettative sono alte e dopo aver vinto Scudetto e Supercoppa devi solo pensare in grande e dare tutto in ogni partita”.

Infine un passaggio sul passato allo Manchester United:

“Posso dire solo che qui ho ricevuto una spinta enorme da compagni e allenatore. Questo mi ha aiutato a esprimermi al meglio”.

