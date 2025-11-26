Calciatori del Napoli

McTominay:”Non conta la posizione ma l’obiettivo”,

Protagonista del match Scott McTominay:

Abbiamo conquistato una vittoria importante. Soprattutto nel secondo tempo abbiamo comandato il gioco e potevamo segnare anche più gol

Sono contento di aver segnato ma ciò che conta è aiutare la squadra anche giocando in un ruolo più arretrato.

Stasera abbiamo dedicato la prestazione a Maradona e a questo pubblico splendido che ci regala tante emozioni”

