Media Company: la Lega sposta il summit al 13 ottobre

Spostata la riunione della Lega Serie per quanto riguarda la decisione sulla Media Company. Lo scrive il Corriere dello Sport.

“La Serie A deciderà il suo futuro non più venerdì prossimo, ma martedì 13 ottobre. E’ slittata di qualche giorno, infatti, l’Assemblea in cui i club dovranno scegliere a quale cordata di fondi affidarsi per creare la media-company, che avrà in carico la gestione dei diritti tv e di tutti i ricavi commerciali.

Lo spostamento, garantiscono da via Rosellini, non è dovuto alla positività di Dal Pino, visto che era già stato previsto il suo collegamento in video conferenza, ma alla necessità di sistemare alcuni aspetti legali sia per le offerte dei fondi su cui si andrà a votare -domenica scorsa sono arrivate le ultime versioni – sia per il bando di vendita dei diritti tv all’estero, altro importante argomento all’ordine del giorno della riunione.

Ad ogni modo, oltre allo slittamento della data, c’è stato anche un cambiamento della location, nel senso che l’Assemblea non si svolgerà più all’albergo Hilton ma in video conferenza per tutti i partecipanti. Non sono state, però, solo le ultime evoluzioni del virus a consigliare di tornare alle abitudini che hanno caratterizzato la fase di lockdown. Anche quanto accaduto nell’ultima assemblea, infatti, con De Laurentiis che ha preso parte alla riunione per poi scoprire di essere positivo, ha spinto i vertici di via Rosellini ad alzare il livello di sicurezza”.

