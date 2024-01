Mediaset – De Laurentiis non si arrende per Conte

A Sportmediaset, si è parlato del possibile approdo di Conte a Napoli.

“De Laurentiis, è sempre lì in agguato. Ha ricevuto il no di Conte dopo l’esonero di Garcia per la ritrosia di Antonio a prendere una squadra in corsa, ma non ha intenzione di lasciarsi sfuggire la possibilità di riprovarci per giugno. Il fatto che il tecnico fosse sugli spalti per Torino-Napoli ha fatto aumentare il sospetto che il caso non sia ancora chiuso, nonostante la recente suggestione Mourinho”.

