Mediaset – Spunta l’Inter tra Mertens ed il rinnovo con il Napoli

Mediaset riporta un’importante novità legata al rinnovo di Mertens con il Napoli; a quanto pare c’è lo zampino dell’Inter.

In particolare, l’offerta fatta dal club nerazzurro è quella che più di ogni altra ha fatto sorgere il dubbio di rinnovare con il Napoli al belga. Secondo quanto riporta Mediaset, l’offerta fatta dall’Inter è pari a 6 milioni di euro a stagione nei prossimi due anni, con opzione per il terzo.

In pratica, un milione di euro in più rispetto all’offerta del Napoli e senza legare 500 mila euro a stagione al rendimento e senza il vincolo dei diritti d’immagine. Mertens all’Inter ritroverebbe il suo connazionale Lukaku, con il club che lo ha individuato come possibile sostituto di Sanchez.

Comments

comments