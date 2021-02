Mediaset, ultimatum di ADL a Gattuso: ipotesi Benitez o Mazzarri per la panchina

Il portale Sport Mediaset ha parlato del futuro di Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, squadra che sta vivendo un momento fortemente negativo.

“Aurelio de Laurentiis non ha affatto gradito la sconfitta di Genova ma per il momento ha deciso di non intervenire e lasciare che sia di nuovo il campo a dare la sentenza definitiva sul suo tecnico. Atalanta in Coppa Italia e Juventus saranno le ultime tappe della via crucis che attende Ringhio. In caso di fallimento, a Napoli potrebbe rivedersi uno tra Rafa Benitez, caldeggiato dal presidente, e Walter Mazzarri, appoggiato dall’ambiente azzurro. Al netto dei contatti con eventuali nuovi tecnici, De Laurentiis ha deciso di dare un’ultima chance a Gattuso. Ma non ci saranno altre occasioni. Atalanta e Juve per rilanciarsi e salvare la panchina oppure addio“.

