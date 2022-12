Meno male che c’è il Napoli

Uno tsunami, sta travolgendo il calcio italiano e, anziché, placarsi continua a montare.

‘Scandalosamente’ sembra il titolo di un drammone cinematografico datato ma, invece, potrebbe essere quello giusto per un docufilm d’attualità sul calcio italiano.

Arbitri, Juventus, curve fatte svuotare ed una nazionale che guarda il mondiale in tv, nelle ultime due edizioni.

Tutto questo, mentre la Serie A si avvia ad essere la cenerentola d’Europa e si affanna per aumentare il proprio appeal però la zucca non si trasforma in carrozza ma in una patata bollente.

Quanto manca il pallone, quanto mancano l’eccitazione e lo spettacolo che ci ha regalato il Napoli negli ultimi mesi.

“Chiuso causa mondiale”. Con questo cartello, affisso fuori lo stadio Maradona, hanno chiuso il luna park più divertente d’Italia. Ci venivano da tutta Europa e restavano a bocca aperta “Wonderful!” “Off course”.

Dopo l’ultima, fantastica serata, si sono presi il pallone, lo hanno portato in Qatar e ce lo restituiranno l’anno nuovo.

È dura rinunciare, come quando, sul più bello di una serata fantastica, si fa ora di tornare a casa, te ne vai con il magone e non vedi l’ora di ritrovarti, al più presto, con gli amici.

Tutto il resto, non è(solo) noia perché l’aria che tira è parecchio pesante e il tempo ci darà modo di capire come andrà a finire.

L’importante, è che l’opacità del calcio italiano non offuschi la brillantezza del pallone giocato dal Napoli.

La bellezza salverà il mondo ma, nel frattempo, preoccupiamoci di proteggerla e godercela.

Quando riapriranno il luna park ci saranno file per entrare e solo voglia di divertirsi.

Venghino signori venghino!

Nel frattempo Napoli “Avanti così”

