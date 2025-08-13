Mercato ancora vivo per il Napoli

Nel corso dello “Speciale Calciomercato” su Sky Sport, il giornalista ed esperto di mercato Luca Marchetti ha parlato delle operazioni del Napoli

“Arriverà Gutierrez, arriverà Juanlu Sanchez, che non rientra in lista essendo in giovane. Quando arriverà, Zanoli sarà ceduto al Bologna o all’Udinese, entrambe hanno l’accordo con il Napoli. Poi ci sarà spazio per un acquisto: o un esterno alto o un centrocampista.

Ecco perchè oggi la pista più intelligente che sta percorrendo il Napoli è quella di Elmas, che può giocare sia da esterno che da centrocampista, conosce molto bene Napoli ed è rimasto molto affezionato alla squadra. E’ l’idea sulla quale il Napoli sta lavorando. Questa non significa che si trascurano le altre. Su Musah, che è un ritorno di fiamma c’è anche il Nottingham Forest. C’è Miretti e poi ci sono anche altre occasioni che possono venire fuori. Negli ultimi giorni di mercato il Napoli si prenderà il tempo per riflettere“.

