Mercato di gennaio: primi rumors su eventuali interventi che riguarderebbero il Napoli

Oltre Rrahmani e Buongiorno potrebbe servire altro per rinforzare una difesa che appare ad ogni modo già forte. Raspadori piace alla Juventus (Il Mattino)

La difesa? “Rafa Marin deve ancora crescere e poi c’è da registrare lo sfogo di Juan Jesus, dopo il quasi furto dell’auto, che non è piaciuto . Il Club non vuole aspettare luglio, quando il suo contratto andrà in scadenza, per andare via. Ed il Napoli potrebbe liberarlo a gennaio. Si fa il nome del centrale difensivo sloveno dell’Udinese Jaka Bijol. Non solo: un altro nome seguito da Manna è il 22enne dello Spezia e dell’Under 21 Nicolò Bertola su cui però ci sono anche gli occhi di Milan e Juventus.

“A gennaio da monitorare anche la situazione di Giacomo Raspadori che fatica a trovare spazio sottolineando che non ci sono in questo momento dei mal di pancia, ma continuando a giocare così poco rischierebbe anche il posto in nazionale. In agguato, secondo il quotidiano partenopeo, c’è sempre il suo vecchio ammiratore, Cristiano Giuntoli. L’attuale dirigente della Juventus vorrebbe farci un pensierino considerando anche il modo di giocare di Thiago Motta”.

Comments

comments