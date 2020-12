Mercato: i giovani talenti da tenere d’occhio

Benzina verde per il Napoli, per dare quello slancio in più al motore della squadra di Gattuso e alzare ulteriormente l’asticella delle aspettative di questa stagione.

Mentre non si sono ancora spenti gli echi del ricordo di Diego Armando Maradona che tutta Napoli ha voluto omaggiare in ogni modo, a partire dall’ormai prossima intitolazione dello stadio San Paolo al Pibe de Oro, il club azzurro si guarda intorno in vista sia del calcio mercato di gennaio che di quello dell’estate 2021.

L’obiettivo per un club dalle ambizioni del Napoli, che non ha però alle spalle le finanze senza fondo dei magnati che reggono altri club europei come per esempio il PSG, è quello di tornare quanto prima in Champions League. Per farlo, bisogna investire ma con oculatezza e guardando in prospettiva. Per questo, la strada giusta è quella dei giovani che si stanno facendo sempre più spazio, e non solo nel calcio.

Ci sono infatti giovani talenti che spingono per emergere, e che spesso lo fanno forzando tutte le reticenze, e ciò vale per ogni settore sportivo: i tennisti Tsitsipas e Sinner hanno saputo stupire Federer e Nadal, i piloti F1 Celis e Leclerc sono spesso chiamati “futuri Hamilton”, così come i centauri Martìn e Bastianini sognano di essere associati ai nomi storici della MotoGp, o i giovani talenti del tavolo verde come il nostro Enrico Camosci che dopo i vari successi del 2019 si è laureato campione del mondo alle WSOP 2020.

L’elenco dei giovani del pallone è piuttosto succulento; c’è tutta una generazione di nuovi calciatori che sta già lasciando il segno a livello internazionale, e che potrebbero trovare a Napoli la situazione ideale per la propria esplosione. L’esempio giusto potrebbe essere quello di Hirving Lozano. Dopo una prima stagione complicata, il club e in particolare l’allenatore hanno avuto la pazienza e la forza di aspettarlo, e ora il messicano sta facendo vedere le proprie qualità.

Alcuni di questi sono giovani solo per il passaporto, mentre in campo appartengono già alla categoria dei campioni. Un esempio su tutti è quello di Erling Haaland, attaccante norvegese in forza al Borussia Dortmund. A soli 20 anni, il suo cartellino supera già i 100 milioni di euro: il titolo ufficiale di Golden Boy è suo, come mostra l’apprezzamento e i premi internazionali a cui si sta già abituando.

Di un anno più giovane è un altro fenomeno planetario, il brasiliano Rodrygo. Ala sinistra con il vizio del gol, per acquistarlo il Real Madrid non ha esitato a spendere 45 milioni di euro. Soldi ben spesi visto che in Spagna si è presentato con una tripletta in Champions League contro il Galatasaray, la scorsa stagione. Pochi giorni fa ha invece segnato uno dei due gol che hanno stroncato l’Inter di Antonio Conte.

In Premier League gioca invece lo scozzese Billy Gilmour. Nonostante il fisico minuto (170 centimetri per 60 chilogrammi), Gilmour è già diventato uno dei nomi caldi nel centrocampo del Chelsea. Sempre a Londra, ma nell’Arsenal, gioca uno dei difensori più apprezzati tra i giovani: William Saliba. Francese classe 2001, su di lui sono molti i rumors di mercato: poco contento della propria condizione ai Gunners, si starebbe guardando attorno per gennaio. Già arrivata la richiesta di prestito dai francesi del Saint Etienne, dove ha già giocato, e pure il Milan ci sta facendo più di un pensierino.

Scendendo ancora di più con l’anagrafe, le big d’Europa si stanno già affrettando alla corte dei francesi del Rennes dove gioca il 18enne Eduardo Camavinga, calciatore francese di origini angolane e congolesi. Già nel giro della Nazionale maggiore, Camavinga è spesso stato paragonato a Patrick Vieira per il ruolo da cervello del centrocampo. Forse poco appariscente, è stato però inserito nella Top 11 internazionale delle rivelazioni 2019-2020, assieme a gente del calibro di Lautaro, Kulusevski e lo stesso Haaland.

Per chi infine volesse sognare un po’ sulle ali della classe e della fantasia, il nome giusto potrebbe essere quello di Cătălin Ionut Cîrjan, 18enne romeno soprannominato “l’Hagi del 2000”. Trequartista dal piede fatato, è già stato prelevato dall’Arsenal che per ora lo tiene nelle giovanili. Il ragazzo però ha voglia di emergere e potrebbe accettare proposte da un club di serie A. E poi…Hagi era o non era soprannominato il “Maradona dei Carpazi”?

