Mercato Napoli – Cutrone non è nei piani della società

Ciro Venerato, esperto di mercato e giornalista Rai, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli dove ha parlato delle ultime voci su Cutrone.

Venerato ha voluto sottolineare che l’attaccante della Fiorentina non rientra nei piani del Napoli. E, di conseguenza, la società non è attiva sul giocatore per la prossima finestra di calciomercato.

Per quanto riguarda il reparto offensivo, il Napoli vuole sfoltire ed i due nomi più indiziati a lasciare il club sono i soliti due: Milik e Llorente. Nessun piano, quindi, per prendere un’altra punta a gennaio.

