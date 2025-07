Mercato Napoli: le ultime su Beukema e Ndoye

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato Sky ha parlato delle trattative del Napoli

“La concentrazione del Napoli è tutta spostata sulla conclusione della trattativa per Sam Beukema, si aspetta di fatto lo scambio dei documenti. Sono stati risolti in queste ultime ore gli ultimi dettagli, manca davvero poco per far viaggiare Beukema che poi potrà firmare il suo nuovo contratto col Napoli fino al 2030. Nelle ultime ore è previsto l’accordo definitivo con Dan Ndoye, che è un grande amico di Beukema e vorrebbe raggiungerlo a Napoli. E’ un giocatore che piace moltissimo a Conte. Una volta arrivato l’ok da parte del giocatore, si arriverà alla trattativa col Bologna che chiede 45 milioni di euro. Quindi ancora un po’ di strada c’è da fare”.

Per quanto riguarda le uscite, il Pisa insiste per Giovanni Simeone e parla col Napoli anche di Alessio Zerbin, su di lui c’è anche la Cremonese. In uscita anche Michael Folorunsho, sempre più vicino al Cagliari”.

