Mercato Napoli: Ndoye, Sancho, Chiesa…

Fabrizio Romano sul suo canale Youtube ha fatto il punto della situazione esterni per il mercato del Napoli

Chiesa vuole andare via, il Napoli si sta informando sulla sua situazione. E’ uno dei diversi nomi per la posizione di esterno. Per Ndoye c’è un accordo col giocatore ma non ancora col Bologna. Sancho? Il Napoli è in contatto ma non c’è via libera sull’ingaggio. Che sia prestito o trasferimento a titolo definitivo, il Napoli è stato chiaro: non pagherà l’intero ingaggio. O il giocatore si abbassa lo stipendio, o lo United partecipa al pagamento. Il giocatore piace anche alla Juventus”.

