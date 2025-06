Mercato Napoli: ultim’ora Sky in attacco, centrocampo e difesa

Mercato Napoli: accelerata per chiudere nei vari reparti: in attacco, a centrocampo e in difesa(SKY)

In cima alla lista per il reparto offensivo c’è Lorenzo Lucca, attaccante classe 2000 dell’Udinese, ritenuto il partner ideale per Romelu Lukaku. Giovane, italiano e con margini di crescita importanti, Lucca piace per caratteristiche tecniche e fisiche, che si integrerebbero alla perfezione con il belga. L’incontro con il club friulano è atteso tra lunedì e martedì per provare a chiudere l’affare il prima possibile. Il Napoli sta cercando di stringere i tempi per avere il giocatore già a disposizione per il ritiro in Trentino di Dimaro.

Nel frattempo, si avvicina anche il colpo Noa Lang: l’esterno offensivo olandese ha già dato l’ok al trasferimento e ora il Napoli sta lavorando per sistemare gli ultimi dettagli economici con il Psv. In difesa, invece, resta in pole Sam Beukema, difensore del Bologna, che potrebbe diventare un perno della retroguardia azzurra. Il Napoli sta cercando di costruire una squadra competitiva e completa, alternando esperienza e talento giovane: il piano per rilanciare il progetto è ormai chiaro.

