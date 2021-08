Mercato Serie A: Lammersa va all’Eintracht. Tomiyasu all’Arsenal

L’Atalanta chiude per l’operazione in uscita di Lammers all’Eintracht, seguito da Cagliari e Genoa in questa sessione di mercato.

Il giovane attaccante della Dea andrà a giocare nel club tedesco in prestito secco ed oneroso. Dopo vari corteggiamenti dei due club italiani, alla fine, Lammers non giocherà in Italia in questa stagione.

Altro calciatore che sta lasciando la Serie A è Tomiyasu del Bologna; il club ha trovato l’accordo con l’Arsenal per il passaggio del difensore a 20 milioni di euro più 3 di bonus.

