Mercoledì la commissione medico scientifica della FIGC rilascerà il nuovo protocollo di idoneità fisica

Saranno le linee guida della FIGC che i club dovranno seguire per la ripresa dell’attività con il ritorno agli allenamenti previsti dal 4 maggio.



Una vera e propria nuova idoneità sportiva da ottenere prima di poter tornare in campo.

A questa verranno aggiunti test molecolari, test sierologici ed esami del sangue generali.

Per i calciatori contagiati previsti controlli agli apparati respiratori e cardiovascolari per scongiurare danni collaterali.

Prevista anche la sanificazione dei centri sportivi e non è da escludere l’utilizzo di alberghi per i club che non hanno possibilità di pernottamento nei propri centri sportivi.

A riportarlo è il Corriere dello Sport.

