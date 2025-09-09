Napoli

Mercoledì si scoprirà se i tifosi del Napoli residenti potranno andare a Firenze.

Pubblicato il

Lo stadio di Firenze ha una capienza ridotta

ma non è questo il motivo per il quale a quattro giorni dalla partita i tifosi del Napoli non sanno ancora se potranno entrare al Franchi

Si aspetta il pronunciamento del CASMS che arriverà solo mercoledì e sentenzierà sulle, eventuali limitazioni a denominazione geografica.

 

