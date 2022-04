Meret a KKN: “Com’è l’umore dopo il pari? Deve essere positivo. Futuro? Trovare continuità con il Napoli e con la Nazionale”

Alex Meret, portiere azzurro, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli dove ha parlato delle ultime partite giocate dalla squadra e della stagione.

Questo l’intervento di Meret alla radio ufficiale del club.

“Napoli-Roma? Il gol di El Shaarawy? Sicuramente ci ha fatto molto male, nel secondo tempo stavamo soffrendo ma non avevamo concesso molto. Fa male prendere un gol negli ultimi minuti, dobbiamo accettarlo, essere più attenti e ripartire. Com’è l’umore dopo tre giorni? Ora l’umore deve essere positivo, nonostante sia più difficile raggiungere lo scudetto non dobbiamo smettere di essere professionisti e vincere la prossima.

Lacrime di Insigne una resa? No, assolutamente ma dispiacere per i due punti persi e per l’obiettivo che ora è più lontano. L’umore ora deve essere più positivo, dobbiamo provare a vincere tutte le partite fino alla fine. Con quale spirito si va ad Empoli? Si va con quello di tutte le partite, le ultime due non sono andate bene ma non ci si può abbattere ora e tirare fuori tutte le energie per questo finale di stagione perché si può ancora sognare.”

Meret sul rapporto con Spalletti, sulla differenza di rendimento e su Osimhen

“Che rapporto ho con Spalletti? Rapporto normale tra giocatore e allenatore, mi faccio trovare sempre pronto. Le decisioni spettano a lui ed io devo accettarle. Rendimento in casa e se c’è pressione diversa quando si gioca in casa? Non me lo so spiegare neanche io, i tifosi ci stanno spingendo al massimo ed è un dispiacere non portare punti davanti a loro. Non c’è più pressione, dobbiamo sicuramente fare meglio in casa.

Il gruppo non molla, dobbiamo continuare a lavorare e a farci trovare pronti ogni domenica per dare il massimo. Questo è importante per tutti noi, per lo staff, per la città. Dobbiamo continuare a lottare. Quanto è forte Osimhen? Lui è un grandissimo giocatore, deve migliorare in alcuni aspetti e può farlo. Sicuramente ci sta dando tanto e può darci ancora di più perché ha delle qualità incredibili.”

Sull’eliminazione dal Mondiale e sul futuro

“L’eliminazione dal Mondiale? Sicuramente è stato molto triste, il gol all’ultimo minuto dopo una partita dominata è stato una doccia fredda. Dovevamo riuscire a qualificarci prima, è stato un grande dispiacere soprattutto dopo l’estate indimenticabile. Sicuramente fa male, malissimo, ma non si può tornare indietro e si deve guardare avanti.

Se mi vedo con la maglia del Napoli e dell’Italia in futuro? Io lo spero, la società sa che sto benissimo a Napoli ed il mio obiettivo è questo: trovare continuità con il Napoli e con la Nazionale. Sicuramente il mio obiettivo è questo per il prossimo anno.”

Comments

comments