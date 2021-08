Meret a KKN: “Euro 2020 emozionante. Insigne punto di riferimento, puntiamo a vincere tutte le partite”

Alex Meret, dopo aver terminato l’allenamento con il Napoli, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della stagione appena iniziata.

Questo l’intervento di Meret alla radio ufficiale del club:

Meret sull’europeo vinto e sul ritorno dei tifosi

“L’emozione di Wembley? Quella è stata un’avventura incredibile ed emozionante, abbiamo fatto un percorso che forse nessuno si aspettava. Siamo orgogliosi di quello che abbiamo ottenuto e del fatto che abbiamo dato una gioia alla popolazione italiana dopo quello che è successo.

Sicuramente c’era bisogno di una spinta, la vittoria dell’Europeo aiuterà molto. Raggiungere questi obiettivi spinge noi giocatori a cercare di entrare sempre di più in Nazionale. La vittoria di Euro 2020 ha fatto bene a me, Insigne e Di Lorenzo; c’è tanto entusiasmo di fare bene qui nel Napoli e ci dà anche una grande spinta per fare bene in futuro.

Il ritorno del pubblico sugli spalti domenica? Una grande emozione, finalmente, perché era da troppo tempo che giocavamo senza i tifosi ed è stato bello. Ci danno una grande spinta e per come si era messa la partita ci hanno aiutato.”

Su Insigne, capitano del Napoli, su Spalletti e rapporto con Koulibaly

“Lorenzo è il nostro punto di riferimento, ci sta di sbagliare un rigore; lui ha coraggio e personalità, ha segnato e ci ha portato più vicino alla vittoria. Sì, siamo un gruppo più sereno che vuole fare bene e che ha entusiasmo. Magari, contro il Venezia, era scontata la vittoria sulla carta ma poi dopo l’espulsione non è stato così. Con calma abbiamo portato a casa il risultato. Il tiro a giro in allenamento? Sì lo fa e lo fa molto bene (ride, ndr).

Buona parte di quello che si è visto contro il Venezia è anche merito di Spaletti, ci dà molte responsabilità e ci dà fiducia in noi stessi sul fatto di essere forti. Con Kalidou ho un gran rapporto, è un campione in campo e soprattutto fuori e sono fortunato di condividere con lui questa maglia e le partite. Se mi candido come miglior portiere in Serie A? Io lavoro per questo, so che ho margini di miglioramento ma so che posso raggiungere grandi obiettivi. Testa bassa e lavorare è quello che mi dico.”

Sugli obiettivi stagionali

“Se la Champions League è possibile? Sì, siamo un gruppo molto forte. L’anno scorso non siamo riusciti a raggiungere la Champions e dobbiamo fare meglio quest’anno. Osimhen sì, era dispiaciuto per il rosso, e si è reso conto dell’episodio. Lui deve imparare da questo e non ripeterlo più. Noi puntiamo a vincere partita dopo partita e poi vediamo dove si arriva.

L’Europa League è un obiettivo come il campionato e la Coppa Italia, sicuramente la competizione è un obiettivo importante. Sono tutte difficili le partite all’inizio e quello di Marassi è sempre un campo difficile, contro il Genoa, e ci sarà bisogno di massima concentrazione. Se la Juventus è tra le favorite per lo scudetto o l’Inter lo è di più? Io metterei la Juventus e l’Inter sullo stesso livello, noi siamo lì e ci crediamo.“

