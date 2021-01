Meret a KKN: “La vittoria contro l’Udinese ci ha ridato morale e fiducia”

Alex Meret, portiere del Napoli, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare degli obiettivi personali e della squadra.

Un lungo e bello intervento quello del giovane portiere azzurro. Di seguito le sue parole.

“Spero in un 2021 più positivo, sia per noi come squadra sia per la situazione che si sta vivendo. Per quanto riguarda me, trovare più continuità ma sono contento del percorso che sto facendo e che stiamo facendo.

Il gol di Bakayoko è stato importantissimo perché ci ha fatto trovare i 3 punti dopo la sconfitta contro lo Spezia. Lì abbiamo creato molto ma avuto poco, la vittoria contro l’Udinese ci ha fatto ritrovare fiducia e morale per proseguire e ritrovare continuità.”

Meret sugli infortunati e sulla gara contro l’Empoli

“Chi manca sono tutti giocatori importanti, ma c’è fiducia per la rosa che abbiamo. Speriamo di recuperarli tutti al più presto. In questo periodo non ci sono mai gare facili e mai prenderle sotto gamba; dovevamo essere più attenti e concentrati contro l’Empoli per quelle 2 o 3 occasioni in fase difensiva.

Siamo stati bravi a stare sempre sul pezzo, però. Penso che quelli presi contro l’Empoli sono stati due gran gol, le ha angolate molto bene.”

Sul pranzo e sulle partite di domenica e di Supercoppa

“Non so chi ha pagato effettivamente il conto del pranzo di ieri. Molto bello stare tutti insieme dopo tanto tempo. Un momento complicato quello che si sta vivendo e ci dobbiamo adattare; non c’è tanto tempo per recuperare e per prepararsi alla partita successiva.

Sull’orario della partita cambia poco per noi, non giochiamo spesso alle 12 e 30 ma dobbiamo sempre essere pronti per giocare. Noi faremo sempre il nostro gioco, contro la Fiorentina, ma dobbiamo stare attenti perché hanno grandissime individualità a centrocampo ed in attacco.

Noi dobbiamo essere più cattivi e concretizzare di più le occasioni che creiamo. Quale dei ko ha fatto più male? Contro l’Inter è stata una partita equilibrata, poi siamo rimasti in 10 ma abbiamo fatto una grande partita; ci è dispiaciuto perderla contro l’Inter ma anche quello contro lo Spezia è stato un ko pesante.

Mercoledì sarà un’altra grandissima sfida (la Supercoppa, ndr), con la Juventus che è in un momento positivo. Faremo di tutto per portare un altro trofeo a casa. Vincere con continuità ti dà grande fiducia nei tuoi mezzi ed è sicuramente importantissimo. Questo ci è un po’ mancato nell’ultimo periodo.”

Sulla mancanza dei tifosi allo Stadio e su Napoli

Molto triste questo anno senza pubblico negli stadi, speriamo che possano ritornare al più presto i tifosi. Sono fondamentali per noi. L’affetto dei tifosi fa sempre piacere, soprattutto qui a Napoli le persone sono molto attaccate a noi. Questo ci fa sempre piacere.

Penso che bisogna vivere la situazione, sia bella che brutta, con equilibrio. Quando arrivano critiche bisogna sentirle ma concentrarsi sul lavoro, lo stesso vale per i complimenti.”

Comments

comments