Meret a Radio Kiss Kiss: “Con i Rangers una prova di maturità, ora sono più sereno e contento di essere il portiere titolare del Napoli”

Il portiere del Napoli, Alex Meret, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Il pubblico dei Rangers è stato incredibile. Li hanno spinti dall’inizio alla fine e loro hanno dimostrato di avere più coraggio rispetto a quanto fatto nella prima partita. Nel secondo tempo poi siamo stati noi ancora più bravi a sbloccarla e poi chiuderla. E’ stata una prova di maturità, siamo stati bravi, lucidi e abbiamo fatto quello che dovevamo fare.

Essere padre ti cambia la vita. Viene prima mio figlio e poi il resto. Io e la mia compagna siamo al settimo cielo adesso.

Siamo solo all’inizio. In Champions ci sono ancora 4 partite da fare pe superare il girone mentre in campionato ne restano ancora tantissime. Fino ad ora abbiamo fatto un ottimo cammino ma ci vuole equilibrio, non dobbiamo montarci la testa e pensare partita per partita.

Non sono di molte parole, preferisco i fatti. E’ vero che ci sono state molte voci ma io ho sempre pensato a lavorare e continuerò a fare quello che ho sempre fatto.

Fuori dal campo non sono di molte parole poi è chiaro che in campo bisogna chiamare i tuoi compagni e dirigere la difesa. Dispiace che a volte si dica che non lo faccio ma comunque devo migliorare in tutti gli aspetti tra cui questo.

Kim? Mi ha impressionato da quando è arrivato fino ad ora è già migliorato tantissimo ed ha ancora margini di miglioramento. E’ bravissimo negli stacchi di testa ed in difesa è difficilissimo superarlo.

Kvara è forte ed è molto giovane. Penso che può migliorare tantissimo, ha dei colpi importanti come i suoi dribbling. Può migliorare nel dare un mano in fase difensiva ma quando ha la palla è difficilissimo da marcare.

Quando si ha un po’ di continuità e di fiducia le cose vanno meglio. Sono più sereno e contento di essere il portiere titolare del Napoli ma il campionato è ancora lungo e voglio pensare solo a continuare così.

Sirigu lo conosco già da qualche anno per essere stati insieme in Nazionale. E’ un ragazzo molto simpatico che si è inserito subito e si è fatto voler bene dal gruppo. E’ importante avere una figura importante come lui nello spogliatoio. Sono contento di aver condiviso con lui l’avventura dell’Europeo e ora di condividere quella con il Napoli.

La serata con il Liverpool è stata fantastica davanti al nostro pubblico che ci ha sempre sostenuti. Abbiamo sbagliato pochissimo in fase difensiva e in fase offensiva siamo stati bravi a sfruttare le loro debolezze e a segnargli 4 gol che è una cosa che resterà negli annali.

Con la Lazio la mia esultanza è stato un urlo liberatorio per una grande partita fatta in uno stadio difficile in cui siamo stati bravi a ribaltarla e poi abbiamo dato sfogo alla nostra felicità.

Gol di Colombo? Bisogna dare meriti anche agli attaccanti, lì potevo farci davvero ben poco.

Con il Milan sarà una grande sfida molto importante per il nostro campionato. Non è decisiva perché siamo all’inizio ma ci dirà tanto. Riuscire a portare a casa i 3 punti in casa del Milan sarebbe davvero una cosa importante.

Vorrei che il 2023 portasse salute, serenità e continuità nella porta del Napoli. Scudetto? Quello è un sogno che proveremo sempre a raggiungere. “

Comments

comments