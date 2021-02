Meret a Sky: “L’attenzione di oggi deve esserci sempre per portare a casa i punti”

Il calciatore del Napoli Alex Meret ai microfoni di Sky ha commentato la gara di campionato giocata al Diego Armando Maradona contro la Juventus.

“Ho sentito contrarsi il polpaccio. Spero sia solo un crampo.

Sono contentissimo di far pate di questo gruppo. Grandissima partita, grande risposta, speriamo possa darci la spinta.

Oggi abbiamo creati molto meno rispetto al solito anche per la forza della squadra che affrontavamo, c’è rammarico per i punti persi in alcune gare.

Non è mancata l’attenzione. Ci siamo aiutati per 95 minuti e questo fa la differenza. E’ una cosa che dev’esserci sempre per portare a casa i risultati e i punti.

Ero abbastanza tranquillo, sapevo cosa vuole fare il mister in fase di costruzione. Sono contentissimo per i punti portati a casa.

Differenze con Ospina? David è molto abile coi piedi, si sa da quand’è arrivato. Abbiamo caratteristiche diverse. Sto lavorando tanto da quando è arrivato Gattuso sulla costruzione e penso di essere migliorato. Devo continuare così e fare ciò che chiede il mister.

La Juventus mi porta bene? Le ultime volte mi è andata bene, oggi e in Coppa Italia. Bisogna tenere questa determinazione sempre per portare a casa i punti”.

