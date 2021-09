Radio Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale del club azzurro, riporta un aggiornamento relativo ad Alex Meret ed all’infortunio subìto.

Il portiere, infatti, è atteso per oggi a Castel Volturno per effettuare una visita. Visita che servirà a capire l’entità dell’infortunio ed i tempi di recupero certi. A proposito dei tempi di recupero, in queste ultime ore si parla di uno stop di 40 giorni per recuperare in pieno.

Comments

comments