Meret, dubbio amletico: andare via o ambire all’eredità di Zoff?

Alex Meret ad un crocevia fondamentale per il suo futuro: restare a Napoli o andare altrove. Ne parla così la Gazzetta dello Sport.

Pallone in mano, aria seriosa e il dilemma di Amleto riadattato e corretto: essereo non essere? Alex Meret se lo chiede. Restare a Napoli (col rischio di non essere ancora titolare), oppure optare per un’esperienza altrove ed essere numero uno? Certo, se gli

si spalancassero le porte del Meazza (piacerebbe anche all’Inter, non solo al Milan, per il dopo Handanovic, 35 anni) sarebbe un bel trampolino, ma le reti dell’ex SanSiro e quelle del San Paolo hanno identica misura e offrono gli stessi rischi.

Alex, 23 anni, s’è allenato in quarantena, con la fidanzata delegata, spesso, ai tiri in porta ed esercizi anche palla al piede. Il d.s. Giuntoli aveva proposto un allungamento di contratto sebbene fosse scivolato in panchina, prorogando fino al 2023. Lui e il manager hanno preso tempo. Trovare subito una squadra blasonata, che gli consegni in estate le chiavi della porta, non sarebbe un problema quanto la cifra che sarebbe disposta a spendere. A meno che non si tratti di un prestito, ma sarebbe la soluzione migliore? Col rischio di dovere tappar buchi a qualche difesa non proprio da sogno? Certo, Alex ha bisogno di giocare, rodarsi alla A, anche perché alla Spal imprevisti e infortuni non mancarono, e col Napoli si sa come è finita: paratone pesantissime per classifica e Champions, ma al primo balbettio Gattuso preferì l’esperienza di Ospina.

Chi è vicino ad ADL sussurra che il presidentissimo non lo venderà mai (salvo proposta indecente, tipo Fabian Ruiz) sapendo come abbia in rosa uno tra i migliori portieri d’Italia. Alla eventuale ripresa sarà osservato speciale, il turnover lo aiuterà. E c’è chi ricorda un tale…Zoff, che al San Paolo arrivò pure lui ex Udinese (svezzato a Mantova) e al San Paolo imparò a stupire, studiando da leggenda per poi andare alla Juve. Meret i numeri li ha, volendo: in campo potrebbe anche dimostrare di essere l’erede di Super Dino.

