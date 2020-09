Meret ha il gradimento dell’Inter ma per il Napoli non è sul mercato

Ciro Venerato, giornalista Rai ed esperto di mercato, ha riferito le ultime su Alex Meret e sulle ultime voci che vogliono l’Inter interessata.

In particolare, Pastorello è stato in visita a Castel Di Sangro nel ritiro del Napoli dove si è discusso proprio di Meret. Una possibile, ed eventuale, cessione sarebbe solo a titolo definitivo e non in prestito e l’agente ha solo riferito il gradimento da parte dell’Inter a De Laurentiis.

Nessun approfondimento sull’argomento, ma solo una chiacchierata; il discorso, nel caso, è rinviato all’anno prossimo. E, rispetto alle voci circolate, non c’è una rottura con l’entourage del giocatore.

