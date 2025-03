Meret in conferenza dopo il match

Meret: le sue dichiarazioni dopo la partita vinta contro la Fiorentina

“C’era voglia di continuare dopo la prestazione con l’Inter, il mister ce l’aveva chiesto e noi nel primo tempo abbiamo comandato tanto il gioco. Dobbiamo essere più concreti e cinici nelle occasioni avute, abbiamo segnato poco rispetto alle occasioni create. Nel finale dobbiamo gestire meglio la palla, era una partita tranquilla che stavamo comandando ed abbiamo rischiato un altro pari e un’altra beffa all’ultimo minuto. Ci teniamo quanto di buono fatto, ripartire da lì ed essere più bravi e cinici”

Calo del secondo tempo? “Eravamo un po’ stanchi e poco brillanti nel finale, ma è normale. Dobbiamo essere più bravi a gestire il pallone con tranquillità, cercando di buttar via qualche pallone di troppo: la chiave è cercare di chiuderla prima, se la mantieni con un gol di vantaggio alla fine ti riduci a giocartela nel finale: speriamo di migliorare”

La spinta del pubblico vi sta aiutando? “Sicuramente i tifosi sono importantissimi per noi, lo percepiamo e nelle ultime due casalinghe i tifosi si sono sentiti tantissimo. Sono importanti per noi, mancano dieci finali e vogliamo affrontarle con l’entusiasmo nostro e loro. Vogliamo regalargli tante gioie”

Quanto credete nello scudetto? “Siamo li in alto e lo sappiamo tutti, vogliamo rimanerci ed è il primo obiettivo. Mancano dieci partite, sarebbe da folli non credere di poter arrivare davanti a tutti. Dovranno essere dieci finali e poi si vedrà, non dobbiamo far mancare spirito di squadra e sacrificio, è ciò che ci ha portato a fare questo campionato. Se ci mettiamo ancora di più, ci toglieremo grandi soddisfazioni”

Questa atmosfera incredibile di oggi può decidere anche il tuo futuro col rinnovo? “Nelle ultime due partite è stata bellissima ed importante per noi, quando il pubblico è questo ci dà una mano a dare qualcosa in più per vincere. A Napoli sono da tanti anni, non vedo nessun problema per il futuro e giocare partite così è un grande orgoglio. Non vedo problemi”.

