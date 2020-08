Meret, l’entourage spinge per il prestito. Intanto spunta l’ipotesi Sirigu

Il futuro di Alex Meret in bilico se dovesse essere ancora il secondo di Ospina. Intanto il Napoli riflette sulle possibili soluzioni.

Se Alex Meret dovesse essere confermato alle spalle di David Ospina nelle gerarchie di Rino Gattuso sarebbe pronto ad andare via in prestito a cercare minuti. Lo conferma anche l’edizione odierna de La Repubblica, secondo cui l’estremo difensore ex SPAL accetterebbe l’ipotesi e il suo entourage aspetterebbe soltanto il via libera definitivo da parte del direttore sportivo Cristiano Giuntoli. La prossima settimana ci sarà un incontro decisivo. La cosa certa, comunque, è che per il futuro il Napoli vorrebbe ancora puntarci.

Non c’è soltanto Luigi Sepe nel mirino come secondo portiere nel caso di partenza in prestito di Alex Meret. Secondo Il Mattino, una pista che potrebbe riprendere quota è quella che porta a Salvatore Sirigu, che vuole lasciare il Torino nel corso di questa finestra di mercato. Piace molto a Rino Gattuso e la prossima settimana potrebbero esserci novità su questo profilo d’esperienza.

