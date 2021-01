Meret merita più spazio? La risposta che ci ha dato la partita con l’Udinese vinta dal Napoli per 2-1 al novantesimo grazie al gol di Bakayoko.

Il numero uno azzurro oggi si è reso protagonista di un’ottima prestazione, salvando più volte il risultato dalle offensive dell’Udinese.

D’altro canto però il portiere italiano grida silenziosamente di aver bisogno di più spazio.

La prova di questo sta nel gol subito dal Napoli: l’errore infatti non è solo di Rahmani ma anche di Meret che, non attento al difensore kosovaro, si trova in una posizione che non gli permette l’uscita in tempo su Lasagna che si lancia a rete.

Non è la prima volta che il gioiellino azzurro fatica nel comunicare con la difesa nonostante si dimostri tra i più forti tra i pali. E questa convinzione la si guadagna solamente assaggiando il campo più spesso.

Sta adesso a Gattuso decidere se continuare con il ballottaggio con Ospina oppure lanciare definitivamente Meret.

