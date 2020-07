Meret: “Napoli ambiente ideale, Barcellona favorito ma non ci sentiamo battuti”

Il portiere del Napoli Alex Meret ha rilasciato un’intervista che è possibile leggere in versione integrale sul Corriere dello Sport oggi in edicola e della quale v proponiamo un breve estratto.

Dopo aver ricordato lo sfortunato infortunio al secondo giorno di allenamento nel ritiro di Dimaro-Folgarida che lo ha costretto a uno stop di cinque mesi, il portiere azzurro parla del Napoli attuale.

“Si gioca con la Roma spero tocchi a me, mi spiace per Ospina che si è fatto male a Bergamo. Gattuso nelle decisioni è sovrano tocca a me convincerlo.

Devo provare sul campo a conquistare Gattuso. Siamo tre portiere e tutti e tre forti. Una concorrenza leale ma viva. Le prestazioni in allenamento e in partita indicano chi è più in forma.

Futuro? Mi rimetto alle decisioni della società. Io spero di guadagnarmi lo spazio che voglio ma dipende da me. Una cosa è certa: darò sempre il massimo e anche di più.

A Napoli vorrei durare a lungo. C’è un ambiente ideale, in una città fantastica. Non potevo chiedere di meglio: clima, sentimento, arte e pure la cucina. Un club che ormai si è radicato in Europa da undici anni e sempre protagonista anche quando non ha cominciato benissimo.

La Coppa Italia è un premio che ci siamo meritati. Abbiamo raddrizzato una stagione regalando a noi, alla società e alla gente un trofeo che ha valore. Conquistarlo con la Juve poi ha un sapore particolare per i tifosi.

Da bambino il sogno era diventare come Buffon, il mio idolo. Tra i più grandi di tutti i tempi c’è lui.

L’Italia è un Paese di portieri. Siamo in quattro per tre posti in Nazionale. L’Europeo è lontano ma è chiaro che è un obiettivo.

Barcellona? I favoriti sono loro, ma il Napoli non si sente battuto. La final eight a Lisbona sarebbe un’esperienza fantastica.

Desiderio? Vincere uno scudetto e la Champions, partecipare a mondiale ed Europei.

Sfida con la Roma? Non abbiamo mollato. Bergamo è stata una gara particolare decisa da episodi. Ma siamo pronti per ripartire per arrivare bene alla sfida con il Barcellona”.

