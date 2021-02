Meret: “Noi ci crediamo. Dobbiamo fare come contro la Juve e qualificarci”

Alex Meret, portiere del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Europa League contro il Granada.

“Cambiata la linea difensiva? Non cambia molto, quello che dobbiamo fare è sempre lo stesso sia in fase di costruzione che in fase difensiva. Non cambia nulla se cambiano gli uomini. Domani dovremo avere la stessa concentrazione che abbiamo avuto con la Juventus perché se prendiamo gol diventa molto complicato qualificarci. Sarà fondamentale la fase difensiva.

All’interno dello spogliatoio va bene. Il periodo non è dei migliori ma noi stiamo lavorando bene, ci crediamo in questa qualificazione. E riuscire a qualificarci domani ci potrà dare una bella spinta per le prossime partite.

Contro la Juve la fase difensiva è stata ottima, contro il Granada avremmo dovuto fare più attenzione alle ripartenze. Contro l’Atalanta invece potevamo fare meglio. Ma le cose che dobbiamo fare sono sempre le stesse, dobbiamo farle al meglio e con sacrificio di tutti, anche degli attaccanti.

Se la costruzione dal basso mi crea ansia? Ovviamente se la pressione è alta bisogna fare più attenzione, ma la costruzione dal basso è fatta apposta per saltare il pressing. In settimana lavoriamo tanto su questo, quindi non c’è problema”.

