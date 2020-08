Meret o Ospina? La scelta di Gattuso che condizionerà il futuro del Napoli

Meret e Ospina si contenderanno anche nella prossima stagione la porta del Napoli. Ecco quanto scrive il Corriere dello Sport.

“Meret e Ospina si sono divisi la porta per due anni, attraverso dinamiche di scelte diverse. Per Ancelotti il titolare è stato Meret e Opsina ha offerto il proprio contributo nella turnazione; con Gattuso le gerarchie si sono capovolte e il colombiano è diventato il riferimento quasi ideologico di un gioco che deve partire dal basso.

Un modo, anche, per sottrarre un bambino prodigio, e venticinque milioni di investimento, al progetto. Meret o Ospina è il dubbio che conviene azzerare, cancellare, avendo la certezza di fare la mossa in cui indiscutibilmente si dovrà poi credere per sempre”.

