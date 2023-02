Meret: “Scedetto? Abbiamo un vantaggio enorme però è importante continuare a vincere e a provare a staccare sempre più le avversarie“

A Radio Kiss Kiss Napoli ha rilasciato una lunga intervista Alex Meret, portiere del Napoli.

Di seguito ecco le dichiarazioni di Meret: “Abbiamo tantissimo entusiasmo. Abbiamo guadagnato tanto sulle inseguitrici e prepariamo i match domenica per domenica. Siamo concentrati sulla Cremonese e vogliamo prenderci una rivincita dopo l’eliminazione in Coppa Italia. La gara è stata molto strana e la lotteria dei rigori non ci ha favorito. Ma sappiamo tutti che se mettiamo applicazione e voglia di vincere possiamo battere tutti.

Con lo Spezia non è stata gara facile ma spesso ci lasciano il pallino del gioco e noi dobbiamo costruire occasioni in spazi chiusi. C’è grande consapevolezza. Sappiamo che da un momento all’altro possiamo fare gol e portare il match dalla nostra. Rispetto allo scorso anno abbiamo qualcosa in più.

La squadra mi aiuta tanto a non subire reti. Il lavoro dei compagni fa si che io possa spesso subire pochissimi tiri. Con Kim ad esempio parliamo pochissimo, guida la difesa senza sbavature.

Kvara ed Osimhen? Meglio averli in squadra che contro. Anche nelle partitelle di allenamento spesso sono dominanti. Merito loro e della squadra se stiamo facendo cosi bene.

Mi piacerebbe siglare un gol? Non è la prima cosa a cui penso. Dobbiamo coronare tutti i nostri obiettivi e vincere le restanti partite.

La parata più difficile della stagione? Quella su Piatek a Salerno ma anche quella su Giroud a Milano. A Salerno sono stato fortunato, il palo ha fatto si che il pallone non entrasse in rete.

Conoscevo già Gollini, abbiamo lavorato insieme in Nazionale. Un uomo dai grandi valori ed un calciatore molto forte. Il suo arrivo non può che fare bene al mondo Napoli.

In Champions non ci sono gare semplici. Già gli ottavi con l’Eintracht rappresentato uno scoglio davvero importante. C’è entusiasmo. Proveremo a fare bene e ad andare il più avanti possibile.

Spalletti è bravissimo a tenerci sempre sul pezzo e sull’attenti. Dagli allenamenti dove cura ogni dettaglio alla rifinitura prima del match. Maniacalmente cura ogni cosa. Abbiamo un vantaggio enorme però è importante continuare a vincere e a provare a staccare sempre più le avversarie. Ci sono ancora tanti punti in ballo.

Se penso a questa estate non avrei mai creduto di poter esser qui in testa alla classifica. Dobbiamo ringraziare il mister ed i tifosi. Spesso la loro spinta ha fatto sì che nelle difficoltà riuscissimo a venirne fuori”.

