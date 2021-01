Alex Meret, intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato anche del suo impiego da parte di Gattuso, che spera sia maggiore.

A seguire le sue parole:

“Spero in un 2021 più positivo, sia per noi come squadra sia per la situazione che si sta vivendo. Per quanto riguarda me, trovare più continuità ma sono contento del percorso che sto facendo e che stiamo facendo.“

Comments

comments