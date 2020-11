Alex Meret, portiere del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dall’inizio della partita contro la Roma.

“Non sono giornate normali, le emozioni sono tante. Il ricordo di Maradona in questa città penso si viva molto di più rispetto che da altre parti, è entrato a contatto con i tifosi, per i quali è una divinità. Ci saranno tante emozioni, questa sarà l’occasione per noi per dare felicità ai tifosi in questo momento”.

