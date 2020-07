Meret: “Voglio restare a Napoli. Coppa Italia meritata, contro la Juve poi…”

Alex Meret ha parlato in un’intervista al Corriere dello Sport. Ecco un passaggio dove parla del desiderio di restare a lungo in azzurro.

“Futuro? Mi rimetto alle decisioni della società. Io spero di guadagnarmi lo spazio che voglio ma dipende da me. Una cosa è certa: darò sempre il massimo e anche di più.

A Napoli vorrei durare a lungo. C’è un ambiente ideale, in una città fantastica. Non potevo chiedere di meglio: clima, sentimento, arte e pure la cucina. Un club che ormai si è radicato in Europa da undici anni e sempre protagonista anche quando non ha cominciato benissimo.

La Coppa Italia è un premio che ci siamo meritati. Abbiamo raddrizzato una stagione regalando a noi, alla società e alla gente un trofeo che ha valore. Conquistarlo con la Juve poi ha un sapore particolare per i tifosi”.

QUI alcuni passaggi dell’intervista che potrete leggere integralmente sulle pagine del Corriere dello Sport.

