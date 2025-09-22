Meret:”Alternanza? Il mister è stato chiaro con noi”.

Al termine della vittoria contro il Pisa,
Meret ha parlato a Sky:
Sapevamo che oggi non sarebbe stato semplice, mettono tanti cross e hanno fisicità.
Abbiamo preparato la partita bene, dopo averla sbloccata il rigore ha rimesso in piedi la partita.
Peccato alla fine per quel gol preso, ma portiamo a casa punti importanti:
sono contento quando il mister mi schiera in campo.
Sapevamo che quest’anno abbiamo alzato il livello: quando mi chiama, mi farò trovare pronto“.
L’alternanza può pesare?
“C’è grandissimo rispetto tra noi e stiamo lavorando al meglio.
Ovviamente un giocatore vuole sempre giocare titolare, ognuno vuole essere protagonista.
Il mister è stato chiaro con noi, l’alternanza ci sarà e spetterà a noi di dimostrare di meritare il posto“.