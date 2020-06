Merkel, Nein! Niente Ischia per la cancelliera

Ancora a fine maggio avrebbe detto, in una chiacchierata telefonica col presidente dell’Europarlamento David Sassoli: «Non vedo l’ora di tornare a Ischia». Angela Merkel è habitué dell’isola: trascorre da molti anni le vacanze lì o in Alto Adige con il marito Joachim Sauer. E il sindaco del comune ischitano di Serrara Fontana, apprendendo della sua dichiarazione, aveva già allargato metaforicamente le braccia: la aspettiamo! Eppure quest’anno — dopo avere già irritato gli Stati Uniti rifiutando di partecipare fisicamente al G7 di fine giugno, ora rinviato — ha dichiarato che trascorrerà le vacanze in Germania. Lo ha detto in un’intervista alla tv pubblica Zdf, senza aggiungere molti dettagli: ma gli inviti a «restare in Germania» quest’anno, pur con l’intenzione di riaprire dal 15 giugno i viaggi da e verso altri 31 Paesi Schengen e non, sono la parola d’ordine governativa circa le vacanze.

«La vita privata della Cancelliera è spettacolare come la movida in Meclemburgo-Pomerania», scrive un editorialista sul sito della tv tedesca Rtl, «cioè non c’è mai nulla da dire. Ma il virus quest’anno tocca una trinità per lei sacra: il supermercato dietro casa, i concerti al festival wagneriano di Bayreuth, le vacanze in Italia». Al supermercato, in pieno confinamento, Merkel era andata; come sempre. A marzo Katharina Wagner, pronipote del compositore e organizzatrice dei Festspiele, ha comunicato che il festival sarà annullato, causa Covid-19. Le vacanze non spariscono: ma Ischia, dove peraltro già l’anno scorso la cancelliera non si era vista, dovrà aspettare.